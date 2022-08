Modeste Option für Startelf - Süle fällt weiter aus

Der 34-Jährige war am Montag vom Ligarivalen 1. FC Köln zum BVB gewechselt und soll beim Vize-Meister den an Hodenkrebs erkrankten Sebastien Haller ersetzen. "Wir haben ihn nicht geholt, damit er sein Spiel komplett umstellt. Er soll die Dinge, die er in den letzten Jahren eindrucksvoll in der Bundesliga gezeigt hat, fortführen", sagte Terzic.