Pokerspiel um Max Eberl: Ist RB Leipzig die richtige Wahl?

Seine Grundaussage ist nur: Die Sache ist noch nicht perfekt. Man kann folglich davon ausgehen, dass Mintzlaff zwar an der Personalie arbeitet, aber der Zeitpunkt zur Bekanntgabe noch nicht erreicht ist. Lügen will er nicht. Also kommen so verräterische Sätze heraus wie am Dienstagabend. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)