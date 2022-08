Reis: Bochum "wie im Vorjahr der krasse Außenseiter"

Nach dem Klassenerhalt in der vergangenen Saison sieht Trainer Thomas Reis den VfL Bochum vor einer schwierigen zweiten Spielzeit in der Fußball-Bundesliga. „Wir sind wie im Vorjahr der krasse Außenseiter“, sagte der Coach vor dem Auftaktspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05: „Wenn wir Platz 15 schaffen, dann hätten wir wieder Großes erreicht.“