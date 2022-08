Rückkehr von Werner nach Leipzig perfekt

Bei RB hatte Werner bereits von 2016 bis 2020 unter Vertrag gestanden und war dort mit 90 Toren in 156 Pflichtspielen zum Top-Torjäger der Sachsen avanciert, dazu kamen 40 Vorlagen. In dieser Zeit gab der gebürtige Stuttgarter auch sein Debüt in der A-Nationalmannschaft, für die er seit 2017 bislang 53 Länderspiele bestritt.