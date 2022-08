Später Handelfmeter: Schalke feiert ersten Punkt

Schalke 04 hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga in letzter Minute einen kompletten Fehlstart verhindert und den ersten Punkt für das große Ziel Klassenerhalt gesammelt. Nach der Auftaktniederlage beim 1. FC Köln trotzten die Gelsenkirchener am Samstagabend Borussia Mönchengladbach dank eines sehr späten Handelfmeters ein 2:2 (1:0) ab.