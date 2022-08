Sportwetten: Frankfurt gegen Real klarer Außenseiter

Laut Sportwettenanbieter bwin hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt für einen Sieg im Supercup gegen die Königlichen von Real Madrid schlechte Karten. Sollte sich der Europa-League-Gewinner am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Helsinki nach 90 Minuten gegen den Champions-League-Sieger durchsetzen, gibt es das 6,75-Fache des Einsatzes zurück. Die Sieg-Quote der Spanier liegt in diesem Fall bei 1,43.