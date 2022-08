VAR-Chef Dr. Jochen Drees bewertet Videoassistenten - „läuft natürlich nicht alles gut“

Was im Profifußball eigentlich für mehr Gerechtigkeit sorgen sollte, steht seit jeher in der Kritik. So reagierte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder zuletzt hämisch auf die Frage, was er dem berüchtigten „Kölner Keller“ auf die Glückwunschkarte zum Geburtstag schreiben würde und antwortete: „Gute Besserung!“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)