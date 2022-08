Wechsel nach Italien: Köln gibt Außenverteidiger Ehizibue ab

Beim 0:0 in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Sonntag hatten gleich mehrere Defensivspieler Verletzungen erlitten. Innenverteidiger Jeff Chabot falle nach einer Operation am Sprunggelenk "länger" aus, Rechtsverteidiger Benno Schmitz werde konservativ behandelt, teilte der Klub mit. Zudem sei bei Mittelfeldspieler Eric Martel ein Bruch der Mittelhand festgestellt worden. Bei Mathias Olesen steht eine Diagnose noch aus.