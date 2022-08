Wimmer fehlt Wolfsburg gegen Schalke

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Heimspiel gegen Schalke 04 auf Patrick Wimmer verzichten. Der österreichische Mittelfeldspieler, der in den bisherigen beiden Ligaspielen jeweils in der Startaufstellung gestanden hatte, wird nach einem Zusammenprall im Training am Samstag (15.30 Uhr/Sky) nicht auflaufen können. "Fürs Wochenende ist er sicher keine Alternative", sagte VfL-Trainer Niko Kovac bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.