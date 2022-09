Amputierten-Fußball-BL: Fortuna Düsseldorf holt den Titel

Fortuna Düsseldorf hat sich in der Amputierten-Fußball-Bundesliga souverän den Titel gesichert. Die als Tabellenführer angereisten Rheinländer ließen sich in den Duellen mit Vorjahresmeister Anpfiff Hoffenheim (1:1 und 4:2) und SG Nord-Ost (2:1 und 3:0) am 3. und 4. Spieltag in Wetzlar nicht mehr von der Spitze verdrängen.