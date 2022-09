Bayer Leverkusen: Seoane & Demirbay nach Pleite beim FC Bayern bedient

Ein Sieg, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen in der Bundesliga, dazu das blamable Ausscheiden in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Drittligist SV Elversberg – Leverkusen steckt in einer handfesten Krise, weshalb auch Seoane zusehends in den Brennpunkt gerät. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)