Bundesliga: 1. FC Union Berlin – FC Bayern München, 1:1 (1:1)

22.012 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den 1. FC Union Berlin schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Sheraldo Becker zum 1:0. Den Freudenjubel des Gastgebers machte Joshua Kimmich zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (15.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Urs Fischer setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Jamie Leweling und Sven Michel auf den Platz (62.). Mit Jamal Musiala und Kimmich nahm Julian Nagelsmann in der 62. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Thomas Müller und Ryan Gravenberch. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es Union nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.