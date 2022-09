Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Borussia Mönchengladbach und Mainz ohne Torerfolg in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Marvin Friedrich anstelle von Nico Elvedi für die Borussia auf. Ko Itakura erwies seiner Mannschaft einen Bärendienst, als er in der 53. Minute mit der Roten Karte vom Platz flog. Aaron Martin Caricol besorgte vor 51.000 Zuschauern das 1:0 für den 1. FSV Mainz 05. In der 58. Minute stellte Bo Svensson um und schickte in einem Doppelwechsel Angelo Fulgini und Anton Stach für Jae-Sung Lee und Leandro Barreiro auf den Rasen. Mit Maxim Leitsch und Karim Onisiwo nahm Bo Svensson in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Edimilson Fernandes und Marlon Mustapha. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem FSV und Gladbach aus.