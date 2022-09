Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 (Sonntag, 17:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag trifft Borussia Mönchengladbach auf den 1. FSV Mainz 05. Zuletzt spielte die Borussia unentschieden – 1:1 gegen den FC Bayern München. Am letzten Spieltag nahm der FSV gegen Bayer 04 Leverkusen die erste Niederlage in dieser Spielzeit hin.