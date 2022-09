Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig, 3:0 (2:0)

Jonas Hofmann glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Heimteam (10./35.). Mit der Führung für die Elf von Daniel Farke ging es in die Kabine. Mit einem Doppelwechsel in der Halbzeitpause holte Marco Rose Emil Forsberg und Amadou Haidara vom Feld und brachte Timo Werner und Xaver Schlager ins Spiel. Ramy Bensebaini ließ den Anhang von Borussia Mönchengladbach unter den 50.186 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. Gleich drei Wechsel nahm die Borussia in der 90. Minute vor. Marcus Thuram, Hofmann und Julian Weigl verließen das Feld für Nathan Ngoumou, Stefan Lainer und Tony Jantschke. Letztlich fuhr Gladbach einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.