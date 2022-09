Bundesliga: Das Rätsel Gnabry - Stürmer läuft bei Bayern und im DFB seiner Form hinterher

In München erwarten sie jetzt trotzdem eine deutliche Leistungssteigerung. Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic machten bereits nach dem 0:1 in Augsburg klar, dass sie allen voran die Spieler und nicht Nagelsmann in der Pflicht sehen. Das wurde nach SPORT1-Informationen dem Mannschaftsrat schon vor den Länderspielen ebenfalls in aller Deutlichkeit hinterlegt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)