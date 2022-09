Bundesliga: Diese Aktion veränderte sein Leben für immer! Der Karabinerhaken im Rücken des HSV-Spielers Ditmar Jakobs

Torwart Richard Golz wird überlupft, die Werder-Fans wollen schon jubeln – da rauscht Jakobs heran. So wie man ihn seit 15 Jahren in der Bundesliga kennt – schon in Oberhausen, bei TeBe Berlin und in Duisburg – kompromisslos, resolut und ohne Rücksicht auf Verluste. Jakobs, einer der letzten Ausputzer des Fußballs, schlägt den Ball von der Linie.