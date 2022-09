Bundesliga: Eintracht Frankfurt – RB Leipzig, 4:0 (2:0)

Für Daniel Olmo Carvajal war der Einsatz nach elf Minuten vorbei. Für ihn wurde Emil Forsberg eingewechselt. Daichi Kamada besorgte vor 49.700 Zuschauern das 1:0 für Eintracht Frankfurt. Sebastian Rode trug sich in der 22. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit der Führung für die Eintracht ging es in die Halbzeitpause. Domenico Tedesco von RB Leipzig nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Kevin Kampl blieb in der Kabine, für ihn kam Dominik Szoboszlai. Lucas Silva Melo brachte Frankfurt in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (67.). Mit einem Doppelwechsel wollte RB frischen Wind in das Spiel bringen und so schickte Domenico Tedesco Amadou Haidara und Marcel Halstenberg für Mohamed Simakan und David Raum auf den Platz (69.). Mit Randal Kolo Muani und Jesper Lindström nahm Oliver Glasner in der 74. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Rafael Santos Borré und Ansgar Knauff. Borré verwandelte in der 84. Minute einen Elfmeter und baute den Vorsprung von Eintracht Frankfurt auf 4:0 aus. Letztlich feierte die Eintracht gegen Leipzig nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.