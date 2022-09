Bundesliga: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen, 4:0 (3:0)

Großes Abtasten gab es zwischen den Kontrahenten nicht. Vor 75.000 Zuschauern besorgte Leroy Sané bereits in der dritten Minute die Führung des Gastgebers. Für das 2:0 der Mannschaft von Coach Julian Nagelsmann zeichnete Jamal Musiala verantwortlich (17.). Der dritte Streich der Bayern war Sadio Mané vorbehalten (39.). Zur Halbzeit blickte der FC Bayern München auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In der Halbzeitpause änderte Gerardo Seoane das Personal und brachte Piero Hincapie und Charles Aranguiz mit einem Doppelwechsel für Mitchel Bakker und Jeremie Frimpong auf den Platz. Gerardo Seoane wollte Bayer zu einem Ruck bewegen und so sollten Sardar Azmoun und Amine Adli eingewechselt für Patrik Schick und Callum Hudson-Odoi neue Impulse setzen (61.). Mit Marcel Sabitzer und Mané nahm Julian Nagelsmann in der 65. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Leon Goretzka und Serge Gnabry. Thomas Müller stellte schließlich in der 84. Minute den 4:0-Sieg für den FCB sicher. Letztlich feierten die Bayern gegen Leverkusen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.