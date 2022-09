Bundesliga: FC Bayern München – VfB Stuttgart, 2:2 (1:0)

75.000 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC Bayern München schlägt – bejubelten in der 36. Minute den Treffer von Mathys Tel zum 1:0. Die Pausenführung der Gastgeber fiel knapp aus. Pellegrino Matarazzo von Stuttgart nahm zum Wiederanpfiff einen Wechsel vor: Tiago Barreiros de Melo Tomas blieb in der Kabine, für ihn kam Chris Führich. Der FCB musste den Treffer von Führich zum 1:1 hinnehmen (57.). In der 60. Minute brachte Jamal Musiala den Ball im Netz des VfB Stuttgart unter. Julian Nagelsmann setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Leroy Sané und Josip Stanisic auf den Platz (61.). Mit Serge Gnabry und Musiala nahm Julian Nagelsmann in der 81. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Sadio Mané und Ryan Gravenberch. Pellegrino Matarazzo wollte den VfB zu einem Ruck bewegen und so sollten Enzo Millot und Pascal Stenzel eingewechselt für Naouirou Ahamada und Konstantinos Mavropanos neue Impulse setzen (84.). Für den Gast avancierte Serhou Guirassy zu dem Mann, der in der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:2 (90.) doch noch den Ausgleich erzielte. Alles sprach für einen Sieg der Bayern, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Stuttgart noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.