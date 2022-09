Bundesliga: Fliegt Thomas Reis jetzt? Was gegen den Bochum-Trainer spricht

Was die Derby-Pleite für Reis persönlich bedeuten könnte und ob er noch die Rückendeckung der Bosse spürt, fragte ihn SPORT1 am Samstagabend auf der Pressekonferenz. Die kämpferische Antwort: „Ich habe mit den Bossen in dieser Woche gar nicht gesprochen“, gestand der 48 Jahre alte Ex-Profi. „Meine Aufgabe ist es, auf Spiele vorzubereiten. Ich gehe ganz normal meiner Arbeit nach. Was jetzt passiert, kann ich sowieso nicht beeinflussen.“