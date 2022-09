Bundesliga: Große Probleme im Eintracht-Kader! Frankfurt gehen die Abwehrspieler aus

Rode verpasste in seiner Karriere über 150 Pflichtspiele. Lenz hat seit Januar 2021 mit muskulären Problemen zu kämpfen. Auch Touré stand seinen Trainern nur selten konstant zur Verfügung, verpasste in dreieinhalb Jahren insgesamt 40 Begegnungen. Wie Buta auch wird der Franzose in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen.