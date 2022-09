Statistik sagt: Dieser Bayern-Star sollte spielen

Der Überraschungserste freut sich, mit Borussia kommt der Lieblingsgegner in den Breisgau. Die Heimbilanz lautet: 12-7-1. Seit dem goldenen Tor von Arie van Lent am 23.3.2002 zum 0:1 gab es in 14 Spielen keinen Borussen-Sieg mehr dort. Auch schoss Freiburg gegen keinen Klub mehr Tore im Oberhaus (63), darunter sechs beim unvergessenen Kantersieg im Vorjahr in Gladbach (0:6).