Bundesliga heute live: Union, Freiburg und Köln im TV, Stream und Ticker

Vor dem Spieltag thronte Union, das in der Europa League unter der Woche mit 0:1 gegen Braga unterlag, an der Spitze. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer hat einen bockstarken Start in die Saison erwischt und steht in der Liga nach sechs Spielen noch ohne Niederlage da. Auch im direkten Duell mit dem FC Bayern (1:1) konnten die Hauptstädter vor ein paar Wochen bestehen.