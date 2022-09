Bundesliga: VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt, 1:3 (0:1)

Die Mannschaft von Coach Oliver Glasner erwischte einen Auftakt nach Maß und ging vor 47.500 Zuschauern durch Sebastian Rode bereits nach sechs Minuten in Führung. Mit einem Tor Vorsprung für Frankfurt ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Daichi Kamada schoss die Kugel zum 2:0 für Eintracht Frankfurt über die Linie (55.). In der 66. Minute änderte Pellegrino Matarazzo das Personal und brachte Enzo Millot und Tiago Barreiros de Melo Tomas mit einem Doppelwechsel für Naouirou Ahamada und Chris Führich auf den Platz. Mit Rode und Randal Kolo Muani nahm Oliver Glasner in der 68. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Eric Junior Dina Ebimbe und Rafael Santos Borré. Barreiros de Melo Tomas witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 für den VfB ein (79.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Kristijan Jakic, der das 3:1 aus Sicht der Eintracht perfekt machte (88.). Am Schluss gewann Frankfurt gegen Stuttgart.