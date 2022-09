Bundesliga: VfL Bochum 1848 – 1. FC Köln (Sonntag, 17:30 Uhr)

Der 1. FC Köln trifft am Sonntag (17:30 Uhr) auf den VfL Bochum 1848. Am letzten Spieltag nahm der VfL gegen den FC Schalke 04 die sechste Niederlage in dieser Spielzeit hin. Am vergangenen Sonntag ging der FC leer aus – 0:1 gegen den 1. FC Union Berlin.