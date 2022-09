Bundesliga: Wirbel um Joshua Kimmich! Angebliches Foulspiel an Bayern-Star gegen Stuttgart sorgt für Kritik

Nach dem Spiel, indem die Bayern in letzter Minute noch den sicher geglaubten Sieg aus der Hand gaben, zeigte sich Thomas Müller enttäuscht von der eigenen Leistung: „Heute bin ich in der ganzen Spielzeit sauer, sauer auf uns selbst. Wir müssen verstehen, wenn wir jedes Spiel gewinnen wollen – und das ist unser Anspruch, dann musst du in den letzten Minuten bis ans Letzte gehen, Highlight-Spiele in der Champions League, englische Wochen hin oder her.“