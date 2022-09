DFL vereinbart Kooperation mit der NFL

Die NFL hingegen will durch die Zusammenarbeit mit der DFL im erklärten Zukunftsmarkt Deutschland weiter Fuß fassen. Die Milliarden-Organisation trägt ihr erstes reguläres Saisonspiel in Deutschland am 13. November 2022 in der Münchner Allianz Arena mit dem Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks aus. Auch in den nächsten drei Jahren findet jeweils ein reguläres NFL-Spiel in Deutschland statt.