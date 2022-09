Die elf größten Derby-Momente

180 teils legendäre Spiele hat es zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 seit 1925 gegeben, 98 davon in der Bundesliga seit 1963. Das Duell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist das erste Revierderby nach einem Jahr Zwangspause - Schalke war in die 2. Liga abgestiegen.