Eintracht Frankfurt: Die Angst vor Geisterspielen

Bei Kontrollen von anreisenden Fans der französischen Mannschaft wurden Schlagstöcke, Pyrotechnik und Vermummungsgegenstände sichergestellt. Rund 170 Marseille-Anhänger durften nicht ins Stadion, die Reisebusse kehrten am Grenzübergang zurück in die Heimat. Es steckt daher viel Brisanz in diesem Duell. Zudem geht es in der Königsklasse in dieser engen Gruppe um jeden Zähler, die Emotionen werden gewaltig sein.