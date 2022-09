FC Bayern: Es geht nicht nur um die WM - das steckt hinter Gravenberchs Frust

Zum einen kämpft der Mittelfeldspieler um sein WM-Ticket. Bondscoach Louis van Gaal nominierte ihn vor wenigen Wochen noch für die Nations-League-Spiele gegen Polen und Belgien, schob ihn angesichts seiner wenigen Einsätze in München dann aber kurzfristig in die U21 ab. Ein herber Rückschlag für Gravenberch, der unbedingt mit nach Katar will.