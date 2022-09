FC Bayern: Lothar Matthäus sieht wegen Luxuskader Probleme auf Julian Nagelsmann zukommen

Anspruch und Wirklichkeit klaffen bei Leipzig weit auseinander, was Lothar Matthäus, am Abend in Frankfurt zu Gast, zu denken gibt. Für Tedesco hat der Sky-Experte eine klare Ansage. „Der Kader ist vielleicht zu gut – er muss ihn managen“, sagte Matthäus. „Es sind alles Spieler mit Ego.“