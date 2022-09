FC Bayern: Pikante Klausel im Vertrag von Julian Nagelsmann enthüllt

Wie am späten Sonntagabend, am Tag nach der ersten Saison-Niederlage beim FC Augsburg, herausgekommen ist, hat der 35-Jährige in seinem bis 2026 laufenden Vertrag eine Klausel vereinbart, die den Fall X einer vorzeitigen Trennung regeln würde. SPORT1 kann einen entsprechenden Bericht der Bild bestätigen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)