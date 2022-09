FC Bayern: Wie schlampig sind Sadio Mané und Co. wirklich?

Blickt man auf die schnöden Statistiken, stechen ein paar Werte recht schnell ins Auge. Beispielsweise bei Neuzugang Sadio Mané, der als einer von mehreren den Abgang von Robert Lewandowski abfangen soll. Der Senegalese, der bei den Bayern in einer Doppelspitze agiert, kam in den ersten fünf Bundesliga-Spielen deutlich mehr zum Abschluss als in den vergangenen fünf Jahren beim FC Liverpool. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)