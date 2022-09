FC Bayern: "Will natürlich Neuer-Nachfolger werden“ - Ex-Keeper Früchtl hofft auf Rückkehr

„Wien ist eine super Stadt. Ich habe alle Spiele gemacht, Bundesliga, Pokal, Conference League, Europa-League-Quali gegen Fenerbahce - was das absolute Highlight war. Es war so laut, sehr geil. Ich wollte endlich wieder Fußball spielen nach der Zeit in Nürnberg und München, wo ich auch nicht gespielt habe“, erklärte Früchtl.