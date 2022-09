Fischer: Zeit bei Union "außergewöhnlich"

Trainer Urs Fischer von Union Berlin hat ein Karriereende beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga nicht ausgeschlossen. „Ich bin jetzt im fünften Jahr bei Union, es ist schon außergewöhnlich, so lange bei einem Verein zu sein“, sagte der 56-Jährige bei einer Medienrunde am Donnerstag. Grundsätzlich schaue er aber „nicht so weit in die Zukunft“.