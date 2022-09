Flick über Bayern-Aus: „Warum ist es so weit gekommen?“

Frankfurt am Main (SID) - Hansi Flick hadert auch nach einem Jahr als Fußball-Bundestrainer noch mit seinem Aus bei Bayern München. „Ich glaube schon, dass ich das eine oder andere jetzt anders machen würde“, sagte Flick im Interview mit der FAZ: „Ein Gespräch wäre natürlich gut gewesen, noch mal mit dem einen oder anderen am Tisch zu sitzen, um die Dinge so anzusprechen, wie sie sind, beziehungsweise wie ich sie wahrgenommen habe, und da auch alle zu Wort kommen zu lassen.“