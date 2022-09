Gladbach: So sieht Kramer den Leipzig-Wechsel von Eberl

Kramer: In dieser Saison ist es unmöglich. Die Bayern müssten in den nächsten drei, vier Jahren schon sehr grobe Schnitzer machen, sonst wird die Kluft so groß bleiben. Ihr Transfersommer war der Wahnsinn, gerade was die Abgänge angeht. Sie haben so viel Geld eingenommen und dann auch noch so starke Spieler geholt. Das ist unglaublich.