Kahn stärkt Nagelsmann: „Sind von Julian total überzeugt“

In der Länderspielpause habe der FC Bayern nun "die Möglichkeit, mal 14 Tage in die Analyse zu gehen, uns auch mal kritisch auseinanderzusetzen, Fehlergespräche zu frühen, um den nächsten Saisonabschnitt gestärkt anzugehen". Dann warten Spiele gegen Leverkusen, in der Champions League gegen Pilsen, in Dortmund und gegen Freiburg.