Kehl: Thema Haaland wurde in Dortmund zur „Belastung“

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl sieht den Abgang von Ausnahmestürmer Erling Haaland in gewisser Weise als eine Erleichterung. „So gern wir Erling immer hatten und haben, und so erfolgreich er bei uns auch war - am Ende wurde das Thema auch zu einer gewissen Belastung in der Kabine, im Klub und im Umfeld“, sagte Kehl der Sport Bild.