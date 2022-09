Kimmich über Bayern-Krise: „Man ärgert sich brutal“

Frankfurt am Main (SID) - Joshua Kimmich nervt die Krisenstimmung beim deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München. „Man ärgert sich schon brutal“, sagte der Mittelfeldspieler im Lager der Nationalmannschaft am Dienstag in Frankfurt/Main, „auch heute im Trainingsspiel hatten wir wieder viele Chancen - und wir verlieren wieder, weil man die Dinger nicht reinmacht.“