Kramer: Schalke hat an Abschlussqualität gearbeitet

Vor dem wichtigen Spiel gegen den FC Augsburg hat Schalke die Länderspielpause besonders zur Verbesserung des Offensivspiels genutzt: „Wir haben viel an der Präzision in der Offensive gearbeitet. Ich wollte die Abschlussqualität verbessern“, sagte Trainer Frank Kramer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN).