Mario Götze mit zur WM? Felix Kroos und Effenberg bewerten Situation

Wegen seiner starken Leistung gilt er deshalb auch als Kandidat für die anstehende WM in Katar, auch wenn er selbst bisher an keine Rückkehr in die Nationalmannschaft denkt. „Ich bin ein Freund davon, ihn in Ruhe zu lassen und erstmal in Frankfurt ankommen zu lassen. Man sollte ihn machen lassen, dann profitieren wir als Deutschland auch davon. Mario hat genügend Komplimente bekommen“, betonte der ehemalige Bundesligaprofi Felix Kroos im Doppelpass. (Bericht: Götze ist wieder Super-Mario)