Mats Hummels: Diese Frau steckt hinter seiner Topform! BVB-Star lüftet Geheimnis um seine Fitness

„Eigentlich rate ich Top-Athleten in der Sommerpause dazu, dass sie sich auch mal etwas gönnen, sich nicht an strikte Ernährungspläne halten und lieber etwas für Geist und Seele tun. Bei Mats mussten wir diesmal aber den Druck erhöhen. Ich habe ihm, bei allem Respekt vor seiner großen Karriere, gesagt: ‚Entweder du änderst jetzt was oder es kann schneller vorbei sein als es dir lieb ist! ' Mats hat das sofort getriggert. Dass sich jemand, der eher auf das Ende seiner Karriere hinsteuert, noch mal so sehr für das Thema Ernährung begeistert, hat auch mich angefixt.“