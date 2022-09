Nach Rippenverletzung: Bittencourt zurück im Werder-Kader

„Leo ist in einem guten Zustand“, sagte Werder-Trainer Ole Werner, der Bittencourt aber wahrscheinlich nicht von Beginn an einsetzen wird. Als Vertretung für den gelbgesperrten Amos Pieper dürfte der Ex-Berliner Niklas Stark gegen die Rheinländer zu seinem Debüt in der Startelf der Norddeutschen kommen.