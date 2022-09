VfB Stuttgart: Operation bei Atakan Karazor

Dass er selbst nach seiner Gelb-Roten Karte dort für die Schalke-Partie gesperrt ist, sieht Matarazzo nicht als großen Nachteil an. "Ich habe vollstes Vertrauen ins Trainerteam, dass sie das hervorragend lösen werden. Wir sind vorbereitet", sagte er über seine Assistenten Michael Kammermeyer und Michael Wimmer. Die Ansprache an sein Team werde er aber selbst noch am Trainingsgelände halten.