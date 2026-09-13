Bundesliga heute: Elversberg gegen Bayern

Der SV Elversberg empfängt heute den FC Bayern München. Der Anstoß ist um 17.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SV Elversberg bestreitet heute Nachmittag in der Bundesliga ihr erstes Pflichtspiel gegen den FC Bayern München. Anstoß in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde ist um 17.30 Uhr.

Die Partie ist zugleich das erste Bundesliga-Heimspiel der SVE gegen den Rekordmeister.

Elversberg – Bayern LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : –

: – Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

SV Elversberg gegen FC Bayern München: Premieren-Duell und Auswärtsserie

Der FC Bayern München gewann seine vergangenen zehn Premieren-Duelle gegen einen Bundesliga-Verein, nachdem die Serie mit der 0:1-Niederlage bei Energie Cottbus im Oktober 2000 begonnen hatte.

Zudem sind die Bayern seit 27 Bundesliga-Auswärtsspielen unbesiegt und stehen dabei bei 20 Siegen sowie sieben Unentschieden. Die SV Elversberg ist erst der sechste Bundesliga-Neuling außerhalb der Premierensaison 1963/64, der seine ersten beiden Partien gewann; zuvor gelang das in diesem Jahrtausend nur der TSG Hoffenheim in der Saison 2008/09.

Wird SV Elversberg gegen FC Bayern München heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen FCB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: SV Elversberg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: SV Elversberg gegen FC Bayern München im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.