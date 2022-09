Oliver Glasner: So gelang das Eintracht-Wunder - SPORT1 Leadertalk mit Mounir Zitouni

Auch mit Filip Kostic musste Glasner 2021, als er nach Frankfurt kam, in den offenen und ehrlichen Dialog gehen. Der 48-Jährige erinnert sich: „Ich bin hier gestartet, dann war relativ schnell der Streik von Filip Kostic, ich kannte ihn kaum und wir haben dann gesprochen. Er hat mir seine Beweggründe erzählt und ich konnte die in gewisser Weise auch nachvollziehen. Ich habe dann meine Sicht der Dinge aufgezeigt, auch wie der Klub das Ganze sieht. Den anderen zu verstehen und trotzdem zu sagen, ich fand das nicht richtig, was du gemacht hast…. Und so hat unsere Beziehung begonnen. Es war schwierig, aber ehrlich. Aber am Ende war es ein unglaublich großes Vertrauensverhältnis. Wir haben uns ausgetauscht und da geht es nicht immer um Fußball. Ich finde, man muss immer den Menschen dahinter sehen, das kommt mir in der Öffentlichkeit immer zu kurz.“