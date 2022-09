RB Leipzig: Tedesco wegen Sponsor Red Bull in Gefahr? Matthäus erklärt Verdacht

„Ich würde sagen, dass der Sponsor da schon versucht, Einfluss zu nehmen, ganz klar. Sie stehen eben für das, was nicht Ballbesitz ist, Quergeschiebe, 70 Prozent Ballbesitz, sondern man will Attraktivität haben“, meinte der Experte: „Oliver Mintzlaff ist ganz sicher sehr nah mit Salzburg vernetzt, da wird drüber gesprochen, was erwartet wird. Ich gehe davon aus, dass man mit diesem Ballbesitzfußball und vor allem den nicht zustande gekommenen Ergebnissen sehr unzufrieden ist.“