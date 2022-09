Revierderby: Beendet Schalke seine schwarze Serie gegen Dortmund?

In der Bundesliga ist der VfL sechs Spiele sieglos in diesem Duell, den letzten Heimsieg gab es am 8. November 2003 (4:0). In der 2. Liga ist es nicht ganz so lange her (10. November 2013/1:0). Köln kommt gern nach Bochum, hat unter den aktuellen Bundesligisten nur dort eine positive Bilanz (11-9-10).